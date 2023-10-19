İsrail'in muhtemel kara harekatına başlamamasının nedenleri! Yusuf Alabarda 24 TV'de açıkladı

İsrail 13 gündür Gazze'ye havadan saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bin 524'ü çocuk, 3 bin 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nde bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, bölgede yaşananları 24 TV'ye aktardı.

YUSUF ALABARDA 24 TV'DE AÇIKLADI

24 TV Haber Spikeri Helin Aslan'ın "İsrail'in muhtemel kara hareketi için ne bekleniyor?" sorusunu cevaplayan Yusuf Alabarda, "Bununla ilgili birçok husus konuşuluyor. Bugüne kadar kara harekâtını yağmur gerekçe gösterilerek iptal edilip ertelenmişti. Yağmurdan bir eser kalmamasın rağmen kara harekâtının başlamaması İsrail'in harekâtta tereddüt ettiği noktaların altını çizmek gerekiyor. Bunlardan birincisi, hastanenin bombalanmasından sonra dünya devletler nizamında değil ama hakları nezdinde müthiş bir öfke patlaması yaşanıyor. İsrail bunu açık bir şekilde hem sosyal medya mecralarından hem de takip ettiği haber bültenlerinden çok net bir şekilde görebiliyor. Hatta Tel Aviv'in içinde bile protestoların olduğunu gördük. İkinci husus ise, İsrail'in içerindeki siyasi karışıklığı bu saldırılar üzerinden gidermek. Kendisine siyasi avantaj elde etmek isteyen Netanyahu'ya karşı diğer siyasi partilerden yeteri kadar destek gelmedi. Dolaysıyla da bunu bir siyasi kaldıraç gibi görüp iktidarı perçinlemek tahkim etmek isteyen Netanyahu'nun kara hareketi konusunda tereddütleri oluştu. Üçüncü söyleyeceğimiz husus da hastanenin bombalanması olayından sonra Filistin toparlaklarının bir diğer parçası olan Batı Şeria bölgesindeki Ramallah başta olmak üzere Kudüs başta olmak üzere birçok bölgede protestolar düzenlenmeye başladı. Bu demek ki Gazze'ye yönelik bir kara harekatı İsrail'in içerisindeki farklı toprak parçalarında da huzursuzluğu arttıracak." dedi.

HİZBULLAH VE GAZZE CEPHESİNDE SAVAŞABİLİR

İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekâtı hakkındaki görüşlerine devam eden Yusuf Alabarda, "Belki de bu konuda bir diğer önemli sebep İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah'ın da hareketlenmesi. Bu kapsamda İsrail sınırını 2 kilometrelik içerisinde kalan ne kadar yerleşim yeri varsa boşaltılıp İsrail'in güvenli bölgelerine insanlar aktarıldı. Hizbullah tarafından da bir cephe açılırsa yapılan değerlendirmede iki cephede yani Gazze'deki Filistinlilere karşı Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı bir mücadele vermek durumunda kalacak. Dolayısıyla bu iki cephedeki savaşın İsrail açısından getireceği bedel, İsrail askeri yetkilileri ve karar mekanizmaları tarafından da sıklıkla düşünülüyor. Çünkü 2006 yılında Hizbullah'tan yemiş olduğu çok okkalı bir şamar vardı ki, İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın dahil istifa etmesi ile sonuçlandı. 2016'da keza Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen kara harekatında Hamas karşısında elle tutulur bir sonuç elde edemeyen İsrail'de kara kuvvetleri komutanlığı düzeyinde istifalar gelmişti." şeklinde konuştu.

Buraya kadar İsrail'in kara harekâtını başlatmamasıyla ilgili politik ve askeri düzeydeki bilgileri aktaran Alabarda şöyle devam etti;

"Taktik anlamında bakarsak, Gazze Şeridi'nin sıfır noktasındayız. İlk kez bu kadar yoğun bir bombardıman İsrail ordusu tarafından Filistinlilere yönelik olarak gerçekleşiyor. Bu kadar hava bombardımanın yoğun bir şekilde Filistinlilerin üzerine boca edilmesi, bu bölgede canlı birşey kalmayacak şekilde bir hedefe yumuşatma diye nitelendirebileceğimiz bir bombardıman şekline dönüşmüş durumda. Yarın bombardımanın yapıldığı alanda kara harekâtı başlarsa bu askeri açıdan anlamsız olmaz.