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Medya

İsrail'in ''Türkiye'' yalanına alet oldular! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail basınının 'Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

3 Ocak 2024 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
İsrail'in ''Türkiye'' yalanına alet oldular! Gerçek ortaya çıktı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İsrail basını: Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti" iddiası doğru değildir" denildi.

İddiaya konu haberlerin, 2015 yılında İsrail medyasında yer alan asılsız iddialardan alıntı yapılarak hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail propaganda kampanyasının ürünü olan 2015 tarihli haberlerden alınan bu asılsız iddialar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla güncelmiş gibi servis edilmektedir.

Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen, "Türkiye Hamas yöneticilerini sınır dışı ediyor" iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

Not: Salih el-Aruri, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolünde bulunan Maşrafiye bölgesine yönelik İsrail insansız hava aracı saldırısında (2 Ocak 2024) hayatını kaybetmiştir.

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