İstanbullu Gelin 75.yeni bölüm fragmanı! 74. Son bölüm izle: Konağa bomba gibi düşen itiraf

Star TV’nin hevesle izlenen dizilerinden olan İstanbullu Gelin, oyuncu kadrosuyla ve sevilen senaryosuyla ilzleyicilerin gönlünde taht kurdu. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı da merakla bekleniyor. Dizinin 74. Bölümünde Faruk ve Süreyya evlilik yıldönümlerinde birbirlerini ihmal ettiklerini fark etmeleri ikili büyük telaşa sokar. Durumu toparlamaya çalışan Faruk, kendisini karışık bir durumun içerisinde bulur. Konağa düşen itiraf ise herkeste şok etkisi yaratır. İşte her Cuma günü Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin 75. yeni bölüm fragmanı ve 74. bölümde yaşananlar?

Her Cuma izleyiciyle buluşan İstanbullu Gelin dizisinin 75. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır. Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

İstanbullu Gelin 72. bölüm mutluluklara sahne oldu. Cuma akşamlarının hatrı sayılı bir izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle yine ilgi çekti. Fikret ve İpek’in ayrılma haberi ile sarsılan aile Adem ile Dilara’nın bebeğinin dünyaya gelmesiyle yeniden toplanıyor. Adem'e iyi bir baba olacağını söyleyen Faruk, Bir kardeşini kaybetmektense iki kardeşini kazanmak istediğini ifade ediyor. Adem de bebeğini hoşgeldin umudum diye karşılıyor. Dilara'nın yaşayacağı mutluluk bununla da sınırlı kalmıyor. Faruk'un Adem'e olan teklifi Boran erkeklerini bir masada topluyor. Fikret, Osman, Faruk ve Adem unutulmaz bir gece yaşıyor. Faruk ilk kez onunla aramda kardeşlik bağı hissettim' diyor. Ayrıca Esma'ya Adem'e bir şans daha vermek istediğini söylüyor. Fikret, kardeşleriyle yeniden kurduğu bağa rağmen mutlu hissetmiyor. Çünkü bir yanı eksik. İpek'e mesaj atarak ona bir şans daha vermesini istiyor. ‘Yeni baştan olmaz mı?' diye soruyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?



GARİP (TAMER LEVENT)

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dâhil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

CAN (MURAT AYGEN)

Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat verecek.

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekâr Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Âdem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazı yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hâkimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine âşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.



İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma

ÂDEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR)

İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkânsız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

MURAT BORAN (BERKAY HARDAL)

Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan

ŞAHAP DOKUYUCU (HAKAN ALTINER)

İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI)

İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla

SENEM (NESLİHAN YELDAN)

Süreyya’nın teyzesidir. Günlerini televizyonun karşısında tembellikle geçiren, lafını kimselerden sakınmayan sıra dışı bir karakter. Geçmişinde kaybolup gitmiş biri. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gitmesi Senem’in hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

REYHAN SEZGİN (SEMRA DİNÇER)

Âdem’in annesi. Oğlu Âdem ile Bursa’ya yerleşmeleri ve yanlarında getirdikleri sırlar, başta Boran

AKİF (FATİH KOYUNOĞLU)

Boran Turizm’in İstanbul ofisinin başındaki adam. İşini seven ve iyi yapan biri ama sık sık Esma

NURGÜL (PELİNSU PİR)

Esma’nın sağ kolu. Konaktaki bütün işleyişten sorumlu tek kişi. Mutfak ve çalışanlar ondan hem çekinir hem de çok sever. Esma’nın sır küpü. Yeri geldiğinde Esma’yı eleştirmekten geri durmaz ama kimseye de hanımını ezdirmez. Kendi çocuğu olmadığı için Esma Hanım’ın oğullarını kendi çocukları gibi sever. Nurgül için Fikret’in yeri hepsinden ayrıdır.

MUSTAFA (AHMET SABRİ ÖZMENER)

Nurgül’ün eşi. Esma Hanım’ın şoförü. Nurgül nasıl konağın içinden sorumluysa Mustafa da dışarıdaki işlerinden sorumludur. Esma’nın dış dünyayla ilgili en büyük bağlantısı. Babası onu ilk gençliğinde bu konağın hizmetine vermiştir. O gün bu gündür Mustafa konağın vazgeçilmezi olmuştur

GÜLİSTAN (EREN BALKAN)

Konağın hizmetlileri arasında en gözü açık olanı. Herkesle ilgili her şey bilen, bildiklerini kendi menfaatleri için kullanmaktan çekinmeyen biri. Yeğeni Pamuk konağa gelin girince bütün hayatının değişeceğini düşünecek kadar da hayalperest.

NAZİF (MUHARREM TÜRKSEVEN)

Gülistan’ın eşi. Biraz safça bir adam. Karısı onu parmağında oynatmaktadır. Stresten fena halde

ASİYE (NİLAY ERDÖNMEZ)

Boran konağının hizmetçilerinden. Sessiz, içine kapanık, iyi kalpli biri. Ondaki derinliğe, iç görüye

BADE (HİRA KOYUNCUOĞLU)

Konağın orta hizmetlerine bakan, biraz safça, Murat’a platonik aşık genç kız. Bu aşk yüzünden karşılaşacağı zorluklar onu daha da kırılgan ve zayıf biri haline getirecek.