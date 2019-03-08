İstanbullu Gelin 76.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 75. Son bölüm Fikret’in yeni hamlesi çok şaşırtacak

İstanbullu Gelin' in 76. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin 75. Son bölümünde Fikret’in yeni hamlesi Boranlar’ı çok şaşırtacaktır. Fikret, Okan’ın İpek’e açıldığını öğrenince herkesi şaşırtacak bir adım atar. Faruk ve Adem, Fikret için endişelendiğinden harekete geçerler fakat gerçek onların tahmin ettiği gibi değildir. Yaşananlar Faruk ve Süreyya ilişkisinde de gerilim yaratır. İşte 75. Bölümde olanlar ve İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Cuma günlerinin iddialı yapımlarında İstanbullu Gelin’in 76. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır

İSTANBULLU GELİ 74. BÖLÜMDE NELER OLDU

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

İstanbullu Gelin 72. bölüm mutluluklara sahne oldu. Cuma akşamlarının hatrı sayılı bir izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle yine ilgi çekti. Fikret ve İpek’in ayrılma haberi ile sarsılan aile Adem ile Dilara’nın bebeğinin dünyaya gelmesiyle yeniden toplanıyor. Adem'e iyi bir baba olacağını söyleyen Faruk, Bir kardeşini kaybetmektense iki kardeşini kazanmak istediğini ifade ediyor. Adem de bebeğini hoşgeldin umudum diye karşılıyor. Dilara'nın yaşayacağı mutluluk bununla da sınırlı kalmıyor. Faruk'un Adem'e olan teklifi Boran erkeklerini bir masada topluyor. Fikret, Osman, Faruk ve Adem unutulmaz bir gece yaşıyor. Faruk ilk kez onunla aramda kardeşlik bağı hissettim' diyor. Ayrıca Esma'ya Adem'e bir şans daha vermek istediğini söylüyor. Fikret, kardeşleriyle yeniden kurduğu bağa rağmen mutlu hissetmiyor. Çünkü bir yanı eksik. İpek'e mesaj atarak ona bir şans daha vermesini istiyor. ‘Yeni baştan olmaz mı?' diye soruyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla

boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.