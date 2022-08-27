Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, bir kez daha skandal bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaşan Hamarat, uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı. O anları izleyenler ünlü yarışmacıya büyük tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Medyada yer alan ve kamuoyuna yansıyan 'İşte Benim Stilim' isimli programın yarışmacısı N.H.'nin sosyal medya paylaşımları sonrası basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bir televizyon programı yarışmacısının oğluyla ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin, çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edildiğini ve süreçte olumlu gelişmelerin yaşandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, anne N.H.'nin 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı. Bu olayın ardından anne N.H. ile görüşüldüğü ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin planlandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Danışmanlık Tedbir Kararı' gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı aktarıldı. Bakanlıkça yapılan açıklamada, "Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyodlarla devam etmektedir. Annenin, oğlu İ.N.'ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık Tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu ana okuluna kaydettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.