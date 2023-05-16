İYİ Parti malumu itiraf etti: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Beker ile olan görüşmesini anlattı.
İşte Gürel'in ağzından Beker'in o açıklamaları:
Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.
Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.
İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.