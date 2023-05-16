İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,72
  • EURO
    21,4377
  • ALTIN
    1260.94
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • İYİ Parti malumu itiraf etti: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Medya

İYİ Parti malumu itiraf etti: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez

7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'den çarpıcı bir itiraf geldi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçiminde meclise giren İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, malumu itiraf etti. İkinci turda da vatandaşın aynı tepkiyi vereceğini beliren İYİ Partili Beker, 'Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.' dedi.

16 Mayıs 2023 Salı 22:46 - Güncelleme:
İYİ Parti malumu itiraf etti: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
ABONE OL

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

BEKER'DEN ÇARPICI KANDİL İTİRAFI

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Beker ile olan görüşmesini anlattı.

"SEÇMEN HDP'NİN KANDİL İLE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ"

İşte Gürel'in ağzından Beker'in o açıklamaları:

Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.

"VATANDAŞ HPP-PKK İLİŞKİLİ İTTİFAKA YÖNELMEDİ"

Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.