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Medya

İYİ Parti mitinginde dikkat çeken iddia! Deste deste para dağıttılar

Terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP ile birlik olan 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'nin Ankara'daki Güdül mitinginde dikkat çeken bir görüntü yaşandı. Vatandaşlara mitinge katılma karşılığında para dağıtıldığı iddia edildi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
İYİ Parti mitinginde dikkat çeken iddia! Deste deste para dağıttılar
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14 Mayıs seçimlerine yakın bir zaman kalırken HDP ile iç içe olan 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'de (İP) liste krizlerinin ardından dikkat çeken gelişimler yaşanıyor.

MİTİNGE PARAYLA ADAM TOPLADILAR İDDİASI

İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın 20 Nisan'da Ankara Güdül'de düzenlediği mitinge katılanlara para dağıtıldığı iddia edildi. Mitinge katılma karşılığında motokuryelere 300'er TL para verildi.

İddiaya göre; motokureyelere İP Milletvekili adayı Adnan Beker'in organize ettiği mitinge katılmaları karşılığında para dağıtıldı. Ortaya çıkan görüntüler "parayla mitinge adam mı topluyorlar?" sorusunu getirdi.

"BAŞKANIM AÇ GELDİK, KAHVALTI DA YAPABİLECEK MİYİZ?"

Öte yandan görüntülerde bir kişinin vatandaşa sayarak para verdiği görüldü. Aynı görüntülerde para alan vatandaşlar ise, "Başkanım aç geldik, kahvaltı da yapabilecek miyiz?" dediği kameraya yansıdı.

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