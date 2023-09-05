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Medya

İYİ Parti'den çok konuşulacak 6'lı masa itirafı: Allah memleketi korumuş

İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmesi yaşanırken, 6'lı masanın seçimi kazanması halinde bakanların bile oluşturulamayacağını söyleyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, 'Allah memleketi korumuş.' ifadelerini kullandı.

5 Eylül 2023 Salı 07:41 - Güncelleme:
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimet sonrası muhalefet partileri, yenilginin faturasını başkasına kesmeye çalıştı. CHP ile İYİ Parti, yerel seçimler için karşılık restleşme yarışına girdi. Krizin boyutu her geçen gün daha da artarken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den çarpıcı bir itiraf geldi.

"VATANDAŞIN SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİNE ÜLKEYİ İKİYE BÖLMÜŞÜZ"

Tv100 yayınında muhalefet olarak ülkeyi ikiye böldüklerini söyleyen İYİ Partili Beker, "Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Biz o masada herkesle eşit olduk. Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP'yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz." şeklinde konuştu.

"BİZ DAHA BAKANLARI OLUŞTURAMAZDIK"

Konuşmasında dikkat çeken itiraflarda bulunan Beker, şunları kaydetti:

Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor

"CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ÖNCE KENDİLERİNE OY İSTEDİ"

Beker, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in İYİ Parti'ye yönelik açıklamalarına ilişkin ise "İdris Şahin, yaptığı toplantıda 'İYİ Parti'ye oy vermeyin, İYİ Parti, vekil çıkaramayacak. İYİ Parti'nin baraj sorunu var, oylarınız boşa gider' diye CHP'lilerin vekil adayları, İYİ Parti az vekil çıkarsın diye çalıştı. AK Partili milletvekilleri 'Bana oy verme Tayyip Bey'e oy ver' dedi ama CHP'li milletvekilleri önce kendilerine oy istedi." değerlendirmesinde bulundu.

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