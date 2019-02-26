Kadın 52. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 51. Bölüm FOX Tv’de izle – Sarp’tan Bahar’a itiraf

Milyonların sevgilisi Kadın’da heyecan dur durak bilmiyor. Her hafta Salı günü saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.52. bölüm fragmanı merak konusu olan Kadın’ın son bölümünde Bahar ile arasındaki ipler iyice kopma noktasına gelen Sarp, Bahar ile konuşmak istiyor. Pırıl’a Bahar ile konuşacağını söyleyen Sarp, Pırıl tarafından tahrik edilmeye çalışılıyor. Sarp Bahar’a onu çok özlediğini söylese de Bahar uzaklaşmakta kararlı bir duruş gösteriyor. Fakat hiç kimsenin beklemediği bir anda Sarp, Bahar’ın dudaklarına yapışıyor. Her hafta Salı günü yayınlanan Kadın dizisinin 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KADIN 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günü saat 20.00’da FOX TV ekranlarında Kadın’ın 52. Bölüm fragmanı henüz gelmedi. Fragman yayınlandığı takdirde haberimize eklenecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp, Bahar ile baş başa her şeyi konuşmak istiyor. Pırıl’a da Bahar ile konuşacağını söylüyor. Pırıl Sarp’ın tek derdinin Bahar’ın bir sevgilisi olup olmadığını söyleyerek onu tahrik etmeye çalışıyor. Sarp ve Bahar yüzleşiyor. Sarp her ne kadar özlediğini ve Bahar’ın yanında olmak istediğini söylese de bahara laf anlatamıyor. Bahar, Arkadaşı Yeliz’in ölümünden sonra Sarp’tan uzaklaşmakta kararlı. Bahar içi yana yana bu özlemin bir öneminin olmadığını söylüyor. Ama Sarp kendini tutamayıp Bahar'ı öpüyor.

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasa da iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikâyesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesini de kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikâyenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’ le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

DORUK ÇEŞMELİ (ALİ SEMİ SEFİL)

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

NİSAN ÇEŞMELİ (KÜBRA SÜZGÜN)

Yedi yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır. Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikâyeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.

ŞİRİN SARIKADI (SERAY KAYA)

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son bir kaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

YELİZ ÜNSAL (AYÇA ERTURAN)

Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

JALE DEMİR (ECE ÖZDİKİCİ)

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

ENVER SARIKADI (ŞERİF EROL)

Hatice’nin ikinci eşi olan Enver tam bir romantiktir. Büyük hırsları olmayan, hayatından her daim memnun, mesut ve son derece iyi kalpli, adalet duygusu yüksek bir adamdır. Onun için en büyük mutluluk eşi ve kızıyla beraber olmaktır. Hatice’nin en önem verdiği şeylerden biri çok çalışıp para kazanmakken Enver tam tersi düşünceye sahiptir. O, hayatın tadını çıkarmayı, küçük şekerlemeleri ve her şeyi ciddiye almamayı seçmiştir.

MUSA DEMİR (DEVRİM ÖZDERAKIN)

Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri âşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

ARİF ( FEYYAZ DUMAN)

Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.