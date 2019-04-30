Kadın 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadın 60. Son bölüm Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi?

Kadın 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadın’ın 61. yeni bölüm fragmanı merak diliyor. Kadın’ın 60. son bölümünde olaylar bitmiyor. Kadın’ın son bölümünde Hatice Şirin’e ““Birkaç güne kadar ablanlar gidiyor.” diyor. Şirin ise konuyu anlamak için “Ablanlar derken?” diye soruyor. “Ablanlar ve çocuklar.” cevabını alan Şirin, tüm hislerini dışarı vuracak bir soru soruyor ve “Sarp?” diyor. Hatice bu konudaki endişelerini Enver’e açıyor. Hatice Enver’e “Eğer böyle bir şey olursa bu aile darmadağın olur Enver. Bir daha da kimse toparlayamaz.” diyor. Arif, kendisine kiralık ev soran birisine şok bir cevap veriyor. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek? İşte Kadın 61. Yeni bölüm fragmanı ve Kadın 60. Son bölüm izleme linki sizlerle…

KADIN 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX TV’nin sevilen dizisi Kadın’ın 61. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 60. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasa da iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikâyesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesini de kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikâyenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’ le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.