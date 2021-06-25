İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Kaftancıoğlu ve Portakal akıllarınca alay etmişlerdi! Yüzünüz kızarır mı?
Medya

Kaftancıoğlu ve Portakal akıllarınca alay etmişlerdi! Yüzünüz kızarır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' demişti. Bakan Koca'nın bu sözleriyle, FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu akıllarınca alay etmişti. Bugün itibariyle 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

25 Haziran 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 11:36
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında haziranda yoğun bir aşı sevkiyatı olacağını duyurarak "Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU: YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA

Bu açıklama üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.

FATİH PORTAKAL: İ-NAN-MI-YO-RUM

Benzer şekilde FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal da Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş, Bakan Koca'nın mesajıyla ilgili haberi alıntılayarak "İ-nan-mı-yo-rum" sözleriyle dalga geçmişti.

18 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN AŞILANMASI BUGÜN BAŞLADI

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.