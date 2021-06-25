Kaftancıoğlu ve Portakal akıllarınca alay etmişlerdi! Yüzünüz kızarır mı?

25 Haziran 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 11:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında haziranda yoğun bir aşı sevkiyatı olacağını duyurarak "Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU: YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA

Bu açıklama üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.

FATİH PORTAKAL: İ-NAN-MI-YO-RUM

Benzer şekilde FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal da Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş, Bakan Koca'nın mesajıyla ilgili haberi alıntılayarak "İ-nan-mı-yo-rum" sözleriyle dalga geçmişti.

18 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN AŞILANMASI BUGÜN BAŞLADI

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.