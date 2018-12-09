Kanal D canlı yayın izle ödül töreni saat kaçta 9 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışı bugün neler var
Kanal D yayın akışı ödül töreni saat kaçta 9 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışında neler var 2018 Pantene Altın Kelebek Ödüllerinin ekrana geleceği Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü içerisinde barındırdığı diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde ekran başında nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kelebek okurlarının oyları sonucunda hangi isimlerin ödül alacaklarını gösterecek. Sinema, TV ve müzik dünyasının heyecanla beklediği “Altın Kelebek Ödül Töreni’nin hangi kanalda yayınlanacağı da tanıtımların yayınlanmasının ardından ortaya çıktı. Altın Kelebek Ödül Töreni tanıtımları Kanal D tarafından yayınlandı. Magazin dünyasının en prestijli ödülleri içerisinde yer alan Altın Kelebek’te her yıl olduğunu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşanacak. 9 Aralık Pazar akşamının Kanal D yayın akışı ve detaylı bilgiler star.com.tr'de.
Kanal D yayın akışı ödül töreni saat kaçta 9 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışında neler var 2018 Pantene Altın Kelebek Ödüllerinin ekrana geleceği Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü içerisinde barındırdığı diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde ekran başında nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kelebek okurlarının oyları sonucunda hangi isimlerin ödül alacaklarını gösterecek. Sinema, TV ve müzik dünyasının heyecanla beklediği “Altın Kelebek Ödül Töreni’nin hangi kanalda yayınlanacağı da tanıtımların yayınlanmasının ardından ortaya çıktı. Altın Kelebek Ödül Töreni tanıtımları Kanal D tarafından yayınlandı. Magazin dünyasının en prestijli ödülleri içerisinde yer alan Altın Kelebek’te her yıl olduğunu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşanacak. 9 Aralık Pazar akşamının Kanal D yayın akışı ve detaylı bilgiler star.com.tr'de.
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ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
Saat: 00:15 - 03:15 (180 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Zamana karşı bir yarış!
Arda'nın Mutfağı
Saat: 03:15 - 04:00 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda'nın Mutfağı hayatınıza ve mutfağınıza lezzet katmaya devam ediyor!
Müzik Arası
Saat: 04:00 - 05:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.
Kavak Yelleri
Saat: 05:00 - 07:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İçinde kasırgalar kopan, başında kavak yelleri esen dört gencin hikayesi...
İkizler Memo-Can
Saat: 07:00 - 09:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirine tıpatıp benzeyen fakat bambaşka hayatlar yaşayan iki çocuğun yollarının kesişirse...
Magazin D Pazar
Saat: 09:45 - 13:00 (195 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.
Son Moda
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Estetikten güzellik sırlarına, sağlıklı beslenmeden spora, ev dekorasyona her şey Son Moda!
Şule ile Vitrindekiler
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sanat, siyaset, medya, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri konuk oluyor,
Set Ekstra
Saat: 15:00 - 15:15 (15 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Kanal D'nin sevilen dizi ve programları hakkında tüm merak edilenler artık Set Ekstra'da!
Arka Sokaklar
Saat: 15:15 - 18:45 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları...
Kanal D Haber Haftasonu
Saat: 18:45 - 19:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Saat: 19:45 - 20:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor!
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Bir Litre Gözyaşı
Saat: 20:45 - 23:30 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Amansız bir hastalığa yakalanan genç bir kızın her türlü zorluğa rağmen hayata tutunma hikayesi.
Çocuklar Duymasın
Saat: 23:30 - 02:15 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Taş fırın erkeği ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem, tüm maceraları ve dostlarıyla yeniden ekranda!
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