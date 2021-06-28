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Medya

Kavga kızışıyor! Deniz Baykal'ın kızından Uğur Dündar'a cevap

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV ile ilgili eleştirisine cevap verdi. Baykal, 'The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz' diye konuştu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:25 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:25
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Baykal, "Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır" dedi.

"The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" ifadesini kullanan Baykal, "Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı" diye yazdı.

DÜNDAR NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Uğur Dündar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.

Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullanmıştı.

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