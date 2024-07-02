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Medya

Kayseri'deki olaylara ilişkin RTÜK'ten ''bilgi kirliliği'' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, 'Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir' dedi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
Kayseri'deki olaylara ilişkin RTÜK'ten ''bilgi kirliliği'' uyarısı
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişiminin, ülke olarak dikkatle takip edildiğini belirtti.

Mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini çoğu kimsenin görmediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir."

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