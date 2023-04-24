Kılıçdaroğlu 7'li koalisyondaki kaos modelini tescilledi! Dikkat çeken İmamoğlu ve Yavaş detayı

14 Mayıs Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gidiyor. Artık pusulada cumhurbaşkanı ve milletvekillerine oy vermek için sayılı günler kaldı.

HDP'DEN DESTEĞİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı bir sürecin ardından 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı oldu. İlk iş olarak HDP'den destek isteyen Kılıçdaroğlu aradığı desteği de çok geçmeden aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 7'Lİ KAOS MODELİ!

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vadettiği yönetim modeli ise büyük soru işaretleri barındırıyor. Türkiye'yi yeni bir kaosa sürükleyebilecek ve cumhurbaşkanının elini kolunu bağlayan bu modelde 7 cumhurbaşkanı yardımcısı adayının yer aldığı biliniyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I AKŞENER GETİRDİ

Olası Cumhurbaşkanı yardımcılarının arasına son olarak ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eklendi. Her iki ismin cumhurbaşkanlığı yardımcıları arasına katılması ise masadan kalktıktan sonra tekrar oturmak isteyen Meral Akşener sayesinde oldu.

BAKANLARA 'BAKAN' YÖNTEMİ!

Gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri bakan yapmak istiyormuş. Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'ini ismini vermiştim, biri Enerji Bakanı diğeri Adalet Bakanı olarak düşünülüyor diye. Şimdi son bilgiler geldi. Aileden sorumlu bakan için Selin Sayek Böke düşünülüyormuş. Kendisi Dışişleri Bakanı olarak da düşünülüyormuş, kadın ve yabancı dili kuvvetli olduğu için. Ancak; Aileden Sorumlu Bakanlığa daha yakın gibi duruyor. Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacak. Engin Özkoç çok güvendiği isimlerden biriymiş; İçişleri Bakanı olarak düşünülüyormuş." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÖZEL MODEL!

Portakal ayrıca "Bir bomba iddia şöyle: İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları olacağı düşünülüyor ya, Kabine'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi. Mansur Yavaş için de; Tarımsal Kalkınma kendisine bağlanacak" diye eklemişti.

KILIÇDAROĞLU ORTAYA DÖKTÜ

Türkiye'ye kaos öneren bu modeli Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden açık etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kentsel dönüşümü dahi yapmayan İmamoğlu için, "Türkiye'yi afetlere hazırlamak, kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi yapar? Tabi ki Ekrem Başkan yapar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi de Mansur Başkan yapar." şeklinde konuştu.

"VAADİN KENDİSİ AFET"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da sosyal medya hesabından kaos modeline tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sel varken tatil yapan, kar esaretinde İngiliz elçi ile balık yiyen ve 2020'de deprem bölgesine uğrayıp kayağa giden Ekrem İmamoğlu'nu "Afetlerden Sorumlu Yardımcı" yapmayı vadetmiş. Vaadin kendisi afet! Kemal Kılıçdaroğlu'nun liyakat anlayışı..." ifadelerini kullandı.

Özalan, "Kendini darı ambarında sanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu afetlere hazırlık konusunda yardımcısı yapacağını söylemiş. Ekrem İmamoğlu, depreme dayanıklı binalara karşı çıkıp "Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birlikte son vermeliyiz." diyen kişi..." sözlerini kullandı.