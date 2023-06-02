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Medya

Kılıçdaroğlu dünya medyasının diline düştü: Vay vay Kemal!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde art arda hezimete uğrayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, izlediği başarısız siyaset nedeniyle dünya medyasının diline düştü. Azerbaycanlı TV spikerinin canlı yayındaki sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

2 Haziran 2023 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu dünya medyasının diline düştü: Vay vay Kemal!
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7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti dünya gündeminden düşmüyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde peş peşe hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, başarısız politikaları nedeniyle dünya medyası tarafından da konu ediliyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turda da zaferini garantilemiş olması gündemdeki yerini korurken dünyanın dört bir yanından da tebrik mesajları yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun başarısız siyaset hayatı analizlere konu olurken Azerbaycan medyasında yer alan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a mesaj gönderen ilk liderlerden olmuştu. Yakın ilişkiler yürüten ve kardeş ülke olarak kabul edilen Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları yağarken Azerbaycan TV'sindeki anlar büyük ilgi uyandırdı.

Azerbaycan TV kanalında yayınlanan bir programdaki spikerin Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada gündem oldu. Kepez TV'de yayınlanan "Bu Gün" adlı programın spikeri, Kılıçdaroğlu'nun hezimetini gündeme taşıdı.

"Öz ülkemizin sevinci gibi sevindik can kardeşlerimizin adına. Bunu ancak tepeden tırnağa Türk olanlar anlar. Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal." sözlerini kullanan spikerin o anları, sosyal medyada viral oldu.

Spiker, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla ilgili ise, "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci gibi sevindik" sözlerini kullandı. Spikerin o anları, beğeni yağmuruna tutuldu.

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