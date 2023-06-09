Kılıçdaroğlu faturayı 'yiğitlerine' kesti: Büyük kentler istediğim gibi çıkmadı

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, gazeteci Fikret Bila'nın "İmamoğlu'nun İstanbul'da oy kaybı var. Kılıçdaroğlu buna bakıyor. Benzeri bir durum Ankara'da da var" şeklindeki açıklamasını Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kişiye sorduğunu belirtti.
"Böyle giderse kaybederiz" yanıtını aldığını söyleyen Küçükkaya, görüştüğü kişinin kendisine "Kemal Bey seçimden sonra büyük kentler istediğim gibi çıkmadı." dediğini aktardı.
Kılıçdaroğlu, seçimlerden hemen önce İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte çektiği videoda, ikili için "Yiğitlerim" ifadelerini kullanmış ve projelerini anlatmıştı.