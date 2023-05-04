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Medya

Kılıçdaroğlu var olan projeye çöktü! Yalan vaatlerine bir yenisini daha ekledi

Terör bağlantılı HDP ile kapalı kapılar ardına görüşen ve ittifak içerisine giren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği vaatlerden biri daha yalan çıktı. Çalıntı vaatler veren Kılıçdaroğlu, 'cari açığı kapatacağım' dediği projenin çoktan yapımına başlandığı ve inşasının devam ettiği ortaya çıktı. Söz konusu projenin aylar önce temelinin atıldığı ve 20 milyar dolarlık yatırımla 'Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri' olduğu öğrenildi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu var olan projeye çöktü! Yalan vaatlerine bir yenisini daha ekledi
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Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Türk halkı günler sonra cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oyunu verecek.

HDP destekli 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise projelere çökmeye devam ediyor.

İNŞASI DEVAM EDEN PROJEYİ VADETTİ

Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız." dedi.

20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan vaat ettiği projenin yapımının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli olduğu açıklanmıştı.

Buna göre tesisin yapılacağı bölgenin yıllar önceden Özel Endüstri Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİYLE CARİ AÇIK DÜŞECEK

Bilindiği gibi Türkiye'nin doğal gaz ve petrol keşifleriyle cari açığı düşecek. Bu nedenle çökeceği vaatleri buna göre şekillendiren Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek ne kadar proje varsa peşine takıldı.

O PROJE DE ÇALINTI ÇIKTI

19 Ocak 2023'te tarihinde AA'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.

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