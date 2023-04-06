Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' mesajı! HDP'li Sakık kirli pazarlığı itiraf etti

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak edilirken, HDP kanadından işbirliği planlarına işaret eden açıklamalar geliyor. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada hem koalisyondaki ortaklarına aba altından sopa gösterdi hem de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planını açık etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Biz önümüzdeki 100 yılda bu anayasada yer almak istiyoruz" diyerek Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük istediklerini söyledi.

'BİZİM OYLARIMIZLA SEÇİLECEKSİNİZ' MESAJI

Koalisyondaki diğer ortaklarına gözdağı veren Sırrı Sakık, "İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar..." dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALDI

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA

Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir."

Sakık şunları söyledi:

"GELDİĞİMİZ GÜN İLK İŞİMİZ..."

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.