Kılıçdaroğlu'nu Sarıgül ele verdi! Mütevazılık maskesi bir kez daha düştü

Seçim öncesi 'mütevazı ev mutfağı' konseptinden yaptığı yayınlarla gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a iniş görüntüleri, basına servis edilmemişti.

ERZİNCAN'A ÖZEL JETLE GİTTİ

Daha önce 'mütevazıyım' algısı oluşturmak 'halkın adamıyım' mesajı vermek adına çektiği mutfak videolarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, şu sıralar özel jetlerden inmiyor.

Kılıçdaroğlu bugün de Erzincan'a özel jetle gitti.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI ELE VERDİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun jetten iniş anını "Erzincan'a can geldi" notuyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

ADIYAMAN'A DA SAATİ 12 BİN DOLARLIK ÖZEL JETLE GİTMİŞTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız aylarda Adıyaman'a da özel jetle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jetin saatinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

"BİZİM LÜKSTE GÖZÜMÜZ YOK" DEMİŞTİM

Yakın bir zamanda "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak" naraları atan Kılıçdaroğlu'nun özel uçaklardan inmemesi CHP'nin ikiyüzlü ve riyakar siyasetini de açık etti.

GECELİĞİ 316 BİN TL'DEN 5 GÜNLÜK TATİL

Seçim sürecinde mütevazi bir yaşam imajı vermeye çalışıp evinin mutfağından kurgu videolar çeken Kılıçdaroğlu, Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün bayram tatili yapmıştı.