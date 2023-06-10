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Medya

Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü: ''Fark sadece 2 puan'' iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı seçimlere ilişkin iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'Fark sadece 2 puan' iddiasına yönelik DMM, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, 'Fark sadece 2 puan' şeklindeki iddiası doğru değildir.' ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü: ''Fark sadece 2 puan'' iddiası doğru değildir
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14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerinde Cumhur İttifakı büyük bir üstünlükle seçimi kazandı. Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin manipülatif söylemlere başvurdu.

"FARK SADECE 2 PUAN İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin "Fark sadece 2 puan" olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından çürütüldü.

Konu hakkında açıklama yapan DDM, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiası doğru değildir. İki aday arasındaki fark birinci turda yüzde 4,64, ikinci turda ise yüzde 4,36'dır." ifadelerini paylaştı.

Ayrıca DMM'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

Resmi sonuçlara göre, seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 49,52'sine tekabül eden 27 milyon 133 bin 849 oy almıştır.

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 44,88'ine tekabül eden 24 milyon 595 bin 178 oy almıştır. 14 Mayıs'taki seçimlerde aradaki fark yüzde iki değil, yüzde 4,64'tür.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 52,18'ine tekabül eden 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 47,82'sine tekabül eden 25 milyon 504 bin 724 oy almıştır. İkinci tur seçimlerinde de fark yine toplam geçerli oyların yüzde 4,36'sıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiası doğru değildir.

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