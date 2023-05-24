Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti! Bir söylediği öbürünü tutmuyor

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan peş peşe destek alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin depremzedelere yaptıkları hakaretlerden yüzü bile kızarmayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sözde başsağlığı diledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İKİYÜZLÜ SİYASETİ

Kılıçdaroğlu'nun bugün kullandığı "Siyaset rakibine iftara atmak, kumpas kurmak değildir. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım." sözleri Deniz Baykal'a kaset kumpasını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla koltuğundan indirerek yerine geçmişti. "Siyaset ahlak işidir" diyen Kılıçdaroğlu'nun nasıl ikiyüzlü bir siyaset izlediği Hatay'daki bu açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serdi.

"ADAY DEĞİLİM" DEDİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Hatta Kılıçdaroğlu o dönemde, "aday değilim", "Baykal geri döner" gibi ifadeler kullanmış ama aradan günler geçmeden CHP'nin 2010 yılındaki Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa adaylığını koymuştu.

"NAMUSSUZ SİYASET EKSİK, BUNU YAĞACAĞIZ"

Ahlak ve erdemden bahseden ancak kendisinin dahi çok uzak olduğu bu iki ilkeyi savunan Kılıçdaroğlu, yine geçmişte yaptığı "Türkiye'de ne eksik? Ben size söyleyeyim Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yağacağız" sözleriyle de kendisiyle nasıl çeliştiğini gösterdi.

MUHARREM İNCE'YE BASKI

"Rakibe arka kapıdan gidip de onun aleyhine olmayan olayları olmuş gibi de göstermeyiz ve böyle de sunmayız. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız." diyen Kılıçdaroğlu bu kez de yakın dönemde Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasını örtbas etmek için yalana sarıldı.

Muhalefet, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi tehdit etmiş hatta "seçimi kaybedersek faturayı sana kesiriz" demişti.

"SÜREKLİ BİR ÇEKİL BASKISI VAR ÜZERİMİZDE"

Muharrem İnce'ye o dönem yapılan tüm bu baskıları ve algı operasyonlarını anlatan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, "Bu algı operasyonları biz kurulduğumuzdan beri yapılıyor. Biliyorsunuz sürekli bir çekil baskısı var üzerimizde." sözleriyle ifade etmişti.

Muharrem İnce, muhalefetin tüm bu algı, ahlaksız ve kumpaslarına dayanamayarak 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.