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Medya

Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun 'seccade pozu'na akla ziyan savunma

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basma skandalını savunmaya çalışan muhalif gazeteci Kadri Gürsel akla ziyan bir açıklama yaptı. Gürsel, 'Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar' sözleriyle şaşırttı.

4 Nisan 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
Kadri Gürsel'den Kılıçdaroğlu'nun 'seccade pozu'na akla ziyan savunma
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Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Platformu'nun düzenlediği İftar Buluşması'na katıldı.

Programdan sonra CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı çekildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu karenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

MUHALİF MEDYADA AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ

Yerde serili olan seccadeye ayakkabı ile bastığı görülen 6'lı masadan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Kılıçdaroğlu, farkında olmadan gerçekleşen bir durum olduğunu söylemesine rağmen muhalif çevrelerden, konuyla ilgili şaşırtan ifadeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak muhalif gazeteci Kadri Gürsel, CHP'nin kanalı Halk TV'de konuyu farklı bir açıdan ele almaya çabaladı.

"SİYASİ LİDERLER YERE BAKMAZ"

Kılıçdaroğlu'nu savunabilmek için kurduğu mantıkla şaşırtan Gürsel, esas sorumluluğun seccadeyi oraya bırakanlar olduğunu söyledi.

Gürsel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa, Ankara asfaltında dahi yürürken Adalet Yürüyüşü'nde dik durur önüne bakmaz ileriye bakar. Bir siyasi liderin geçeceği yol burası bir kapalı mekansa program dahilindeyse bakılmıştır. Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar. Dik tutar ve yukarıdadır. Böyle bir fotoğraf vermez bir siyasi lider. Yoktur bulamazsın, bir tane bile bulamazsın. Kılıçdaroğlu'nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın. Dolayısıyla o kadar renk cümbüşünün içinde, desen bolluğu içinde Kılıçdaroğlu'nun yere bakmasını düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanların.

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