Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı terör sempatizanı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ imamı Emre Çelik ve Faruk Taban ile boy boy fotoğrafları bulunan, daha önce YPG/PKK'ya karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına atadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ BAŞDANIŞMANI TERÖR DESTEKÇİSİ ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tan'ın FETÖ bağlantısı ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan harekata karşı çıkan paylaşımları büyük tepki çekmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.



İSTANBUL'DAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini yürütmüş Namık Tan, CHP listelerinde başköşeden yer bularak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili seçildi.

TERÖR UNSURLARIYLA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Tan'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ imamları Emre Çelik ve Faruk Taban ile fotoğrafları ortaya çıktı. FETÖ ile bağlantılı Tan'ın CHP listelerinde başköşede yer bulması büyük tepki çekti.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONUNA KARŞI ÇIKMIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde devletçik kurma hayalindeki YPG/PKK'ya yönelik sınırları korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, CHP'den başköşeyi kapan Namık Tan'ı rahatsız etmişti. Tan, TSK'nın Suriye Kuzeyi'ne düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı'na "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" diye tepki göstermişti.

S-400 ALIMINA DA KARŞI

Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.

Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Tan, bu konuda şu paylaşımları yapmıştı:

S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız.

F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız.