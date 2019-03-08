Kızım 23.yeni bölüm fragmanı! Kızım son 22. Bölümde neler oldu? Öykünün hafızası yerine mi geliyor?

Öykünün hafızası yerine mi geliyor? Med Yapım’ın üstlendiği TV8 dizisi Kızım, 22. Son bölümünde de yine hayranlarına sevinç ve duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Demir ve en yakın dostu Uğur, Öykü’nün iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyor. Fakat çabalarının bir işe yaramadığını gören Demir, maddi ve manevi kızına destek olamadığı için kendisini suçlar. Öykü’nün bugüne kadar bir yalanın içinde yaşadığını düşünen Cemal ise onu almak için elinden geleni yapacaktır. Kızım 22. Son bölümde Öykü’nün teyzesini görüp ona sarılması herkese kısa süreli bir şok yaşatarak, acaba “Öykünün hafızası yerine mi geliyor?” sorusunu akla getirir. İşte dizinin 23. Yeni bölüm fragmanı ve 22. Son bölüm özeti...

KIZIM DİZİSİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Cuma TV8’de yayında olan Kızım dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KIZIM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastalığı ilerleyen Öykü şimdiye kadar geçirdiği atakların en büyüğünü geçirir ve hafızasını kaybeder. Babasını ve evini hatırlamayan Öykü’nün hafızası teyzesiyle yaşadığı günlerde kalmıştır.

Demir’in bütün çabalarına rağmen onu bir yabancı sanmaya devam eden Öykü babasını ne zaman hatırlayacaktır? Demir, her şeye rağmen aralarındaki bağı korumayı başarabilecek midir? Teyzesinin evine gitmek isteyen Öykü’yü kendi evinde kalmak için nasıl ikna edeceklerdir?

Bütün bunlar yaşanırken Cemal, Asu’nun yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlar, gerçeği öğrenmek için her şeyi göze almıştır.

Hastane sahibi Murat ise Candan’dan intikam almak için acımasız bir yola başvurur.

Kızım dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Linkten 22. son bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. son bölüm yayınlandığında haberimizde yer alacaktır

KIZIM DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Kızım dizisinin yayınlanan 19. bölümünde; Candan'ın evlenme teklifi sonrasında Demir şaşkınlığını gizleyemedi ve teklifi kabul etti. Candan ve Demir'le beraber mutlu günler geçiren Öykü’nün uyurgezer olduğunu fark eden Demir doktoruna bu durumu soruyor. Doktor Öykü’nün hastalığından dolayı uyurgezer olabileceğini söylüyor. Cemal, Demir ile Candan’ın yıldırım nikahı ile evlendiğini duyuyor. Cemal bu mutluluğu bozmak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.