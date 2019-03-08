Kızım 23.yeni bölüm fragmanı! Kızım son 22. Bölümde neler oldu? Öykünün hafızası yerine mi geliyor?
Öykünün hafızası yerine mi geliyor? Öykü Demir’i hatırlayacak mı? 22. son bölümde, Demir öykünün hafızasının yerine gelmesi için elinden geleni yapmaktadır ama kızına maddi ve manevi konuda yeteri kadar destek olamadığı için kendisini suçlamaktadır. Kızım 22. Son bölümde Öykü’nün teyzesini görüp ona sarılması herkese kısa süreli bir şok yaşatarak, acaba “Öykünün hafızası yerine mi geliyor?” sorusunu akla getirir. Cemal ise Öykü’yü almak için farklı yollar deneyecektir. İşte dizinin 23. Yeni bölüm fragmanı ve 22. Son bölüm özeti...
Öykünün hafızası yerine mi geliyor? Med Yapım’ın üstlendiği TV8 dizisi Kızım, 22. Son bölümünde de yine hayranlarına sevinç ve duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Demir ve en yakın dostu Uğur, Öykü’nün iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyor. Fakat çabalarının bir işe yaramadığını gören Demir, maddi ve manevi kızına destek olamadığı için kendisini suçlar. Öykü’nün bugüne kadar bir yalanın içinde yaşadığını düşünen Cemal ise onu almak için elinden geleni yapacaktır. Kızım 22. Son bölümde Öykü’nün teyzesini görüp ona sarılması herkese kısa süreli bir şok yaşatarak, acaba “Öykünün hafızası yerine mi geliyor?” sorusunu akla getirir. İşte dizinin 23. Yeni bölüm fragmanı ve 22. Son bölüm özeti...
KIZIM DİZİSİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Her Cuma TV8’de yayında olan Kızım dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.
KIZIM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
KIZIM 22. YENİ BÖLÜM İZLE
KIZIM DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR
Kızım dizisinin yayınlanan 19. bölümünde; Candan'ın evlenme teklifi sonrasında Demir şaşkınlığını gizleyemedi ve teklifi kabul etti. Candan ve Demir'le beraber mutlu günler geçiren Öykü’nün uyurgezer olduğunu fark eden Demir doktoruna bu durumu soruyor. Doktor Öykü’nün hastalığından dolayı uyurgezer olabileceğini söylüyor. Cemal, Demir ile Candan’ın yıldırım nikahı ile evlendiğini duyuyor. Cemal bu mutluluğu bozmak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.
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