Leke 6. son bölüm izle! Leke 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin sevilen dizisi Leke Salı akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Saat 20:00’da yayınlanmaya başlayan Leke her bölümde heyecan ve merak uyandırıyor. Leke 7. Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Leke 7. Bölüm fragmanında: Yasemin, yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yasemin, Arda’ya yaptıklarından dolayı kendini suçlu hisseder ve ağlamaya başlar. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar. Cem ise gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir.

LEKE 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir, Arda ve Yasemin karşı karşıya gelir. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyler. Bu sırada mali şube şirkete baskın yapar. Yasemin ve Arda, tekrar ifadeye alnır. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaşır. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemez. Arda son yaşanan sorgu olaylarında iyice çıkmaza girer. Cem, kardeşiyle arasında olan duvarları aşmak ister. Ancak Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden olur. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya gelir. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diler. Ancak Yasemin'in orada bulunma şeklini Cem'e anlatmayan Arda da Şirin'in yerine Yasemin'in orada olduğunu bilmez.

Bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükseltiyor. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşüne Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlatıp Şirin'i evden kovuyor. Arda, Cem'le birlikte Yasemin'den özür dilemeye geliyor. Yasemin ise Arda ile teknede yaşadığı olayın travmanın etkisinden çıkamıyor. Cem ise Yasemin'e karşı bir kez daha mahcup olduğunu anlıyor. Tüm kötü olaylara rağmen Yasemin ve Cem romantik bir yemekte buluşur. Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.