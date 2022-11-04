Lula Da Silva ve Başkan Erdoğan... CHP medyasından yanlış Brezilya çıkarımı

Türk iktisatçı ve düşünür İdris Küçük Ömer Türkiye'de sağ, sol, sol sağdır der.. AK Parti'nin 20 yıllı aşan iktidarında bu önermeyi doğrulayan örnekler bulmak mümkün. Bunun bir tezahürünü Brezilya seçimlerimi kazanarak yeniden başa geçen Lula üzerinde okumak mümkün



CHP medyası ve partiye yakın isimler Brezilya seçimleri üzerinden bayram havası estiriyor. Türkiye ile özdeşlik kurmaya çalışıyor. Oysa Lula, Meclis'teki komisyonun uydurduğu "yolsuzluk" darbesiyle içeri atılırken hiçbirinin sesi çıkmamıştı.

Can Dündar: Brezilya'da Bolsanaro'nun yenilmesi yer küreyi saran ümitsizliğe ilaç gibi geldi. Lula'nın zaferini sokaklarda dans ederek kutlayanlar dünyanın bir çok yerinde sıra bizde umudunu körükledi.

CHP basını Lula ile Kılıçdaroğlu'nu birbirine bağdaştırıyor. Peki aslında öyle mi Lula'nın Türkiye'deki versiyonu Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı? Bu soruyu Lula'ya sorabilsek Erdoğan diyeceğine yönelik kanıtlarımız var. 2013'te Türkiye de tıpkı Brezilya gibiydi.

Yeniden devlet başkanı seçilen Lula Da Silva 2022 yılında verdiği bir röportajda cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da uyarıldığını ifade etmişti.

Tıpkı Gezi kalkışması gibi Brezilya da Lula aleyhine yapılan gösteriler batı basını tarafından yüceltiliyor, Arap baharı ile karşılaştırılıp özgürlük ve demokrasi paketiyle süsleniyordu. Ardından da tıpkı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi Brezilya'da da yolsuzluk iddiaları devreye sokuldu. Kullanılan yöntemler de aynıydı. Medyaya sızdırılan ses kayıtları, dev inşaat müteahhitlerinin gözaltına alınmasını siyasilerin suçlanması izledi. Buradaki FETÖ'cü Zekeriya Öz'lerin yerini Brezilya'da savcı Sergio Moro'lar dolduruyordu. 2015 yılında meclis harekete geçti ve yüce divan kuruldu. Türkiye'de de meclis eş zamanlı harekete geçilmiş, bugün kendini muhalefette konumlandıran Ahmet Davutoğlu AK Parti'deki truva atı gibi çalışmıştı.

Davutoğlu: Bakanlarımız çıksın madem masum olduklarını düşünüyorlar desinler ki yüce divana gitmeye biz hazırız. Hakkımızda her şey sorulabilir desin. Onlar kendi iradeleriyle bunu talep ettikleri için komisyon görüşü zaten teşekkür etmiş olur.

Sonuç olarak 18 ay önce tartışmalı bir yolsuzluk iddiasıyla ile hapsedilen bir liderdi Lula Da Silva. Erdoğan'ın gelecekteki potansiyelini görenler de okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim mücadelem devletimin üzerinden milletimizin fertlerini kızgın ya da küskün hale getiren lekelerin ortadan kaldırılması içindir.



Brezilya oligarşisinin ABD'nin desteğiyle tezgâhladığı darbe süreci, Lula'nın cezaevine gönderilmesiyle tamamlanmıştı. Yani Bolsanaro'nun arkasında Brezilya oligarşisi vardı. Erdoğan'ı iktidar yapansa onlarca yıl boyunca toplumun ötekileştirilmiş, hor görülmüş ve fakirliğe mahkum edilmiş kesimleriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın başkanım 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi?



Bolsanora destekçilerinin kışlaların önünde giderek darbe çağrısı yapması bile, AK Parti hareketiyle, dahası Erdoğan'la özdeşleştirelemiyeceğinin bir kanıtı.

Göstericiler, orduyu 1 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak seçimlerin galibi solcu eski devlet başkanı Lula Da Silva'ya karşı harekete geçmesini talep etti. Bununla da kalmayıp şehir merkezlerine giden anayolları kapatarak müdahale çağrılarını buralarda da dile getirdiler. Polisin müdahalesine direndiler. Bolsanora destekçilerinin sergilediği bu davranış 2007 cumhurbaşkanlığı yarışında düzenlenen CHP destekli cumhuriyet mitinglerinde yapılan maskeli darbe çağrısını andırıyor.

"Ordumuz terörle savaşıp sınırlarımız korurken bir yandan da bir STK gibi... Laik cumhuriyetin korunmasında hepimiz gibi bir taraftır ve taraf olarak var olacaktır. Laik cumhuriyetimizi siyasal islamın baskı ve kadrolarından uzak sonsuza dek yaşatma gücüne sahibiz."

Sonuç olarak aslında belki de Brezilya bugün eğer Gezi kalkışması ya da 17-25 Aralık kalkışması başarılı olsaydı ne yaşayacaksa onu yaşıyor. Milli irade aslına rücu ediyor ve bir ülkenin siyasetinin dışarıdan müdahaleyle suni bir şekilde dizayn edilmesinin raf ömrü sınırlı oluyor. Tıpkı 60 darbesinden ya da 80 darbesinden sonra ne olduysa o oluyor..