Meral Akşener PKK ile kirli pazarlığa gözlerini kapattı: HDP o masada yokmuş!

İP Genel Başkanı Akşener, 7'li koalisyonun ortakları arasında yer alan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklama çabasına girdi. "HDP'nin masada olmadığını herkes biliyor" diyen Akşener, HDP'ye hakaret zinciri oluşturulduğunu dile getirdi.

"YAZILI OKUDUM BÖYLE BİR DURUM YOK"

CHP-HDP işbirliğini görmezden gelen Akşener, "HDP'nin Mithat Hoca (Sancar) tarafından sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıklaması için herhangi bir pazarlığın bulunmadığını ilan ederek açıkladı. Ben yazılı okudum. HDP diyor ki, 'Hayır bizim böyle durumumuz yok'. Millet ittifakının içinde en fazla biz gagalanıyoruz." dedi.

"HDP İLE İP BİRBİRİNE KARŞI SON DERECE DÜRÜST"

CHP'nin HDP'yi masaya getirmesi halinde masadan kalkacaklarını belirten Akşener şunları söyledi:

HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Öncelikle biz ondan sonra HDP kurumsal yapıya hakaret zinciri oluyor. Diyelim ki CHP 'Onların oyu daha yüksek, sizin oylarınız yetmiyor' dedi diyelim, biz kalkarız. HDP ile İP birbirine karşı son derece dürüst."

MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını dinledi. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere, Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koydu. Görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayacağını açıkadı. Daha sonra ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.

HDP KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

"MÜZAKERE BAŞLIKLARI GİZLİ KAPAKLI ŞEYLER DEĞİL"

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'i hedef alan açık mektup yayınlamıştı. 'Gelin birleşelim' mesajı veren Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulunarak "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." demişti.

HDP'NİN TUTUM BELGESİNDE SKANDAL TALEPLER

Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var. Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. " ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

"Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.