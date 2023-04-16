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Medya

MMU ve SİHA'ları hedef alan Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı

Milli Muharip Uçak (MMU) ve SİHA'ları hedef alarak Türkiye'nin yerli ve milli projelerine karşı hazımsızlığını ortaya koyan Can Ataklı, bu sefer Togg'dan rahatsız oldu.

16 Nisan 2023 Pazar 07:20 - Güncelleme:
MMU ve SİHA'ları hedef alan Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı'nın Türkiye'nin yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı son bulmuyor.

Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara da maket diyen Ataklı, bu sefer Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un dillere destan olmasından rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Togg'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan Ataklı, "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya? Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor" dedi.

Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

MMU VE SİHA'LARI DA HEDEF ALMIŞTI

Ataklı, Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçak'ı (MMU) da hedefine koymuştu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" sözlerini sarf etmişti. Daha önce Baykar hakkında mesnetsiz ifadeler de kullanan Ataklı, SİHA'lara maket iftirası atmaktan geri durmamıştı.

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