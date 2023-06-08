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Medya

MSB'ye ayrılan hac kontenjanı fondaş medyayı rahatsız etti! Cumhuriyet'ten yeni skandal

Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası yaşadığı şoku üstünden atmaya çalışan fondaş medya, algı operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan hac kontenjanından rahatsız olan Cumhuriyet, 'Hacı paşa dönemi' başlığı atarak yeni bir skandala imza attı.

8 Haziran 2023 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
MSB'ye ayrılan hac kontenjanı fondaş medyayı rahatsız etti! Cumhuriyet'ten yeni skandal
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Fonlandıkları partilerde seçim sonrası çıkan krizleri görmezden gelip, istifa etmemekte direten Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkan gazeteler, alışageldikleri 'laiklik elden gidiyor' temalı içerikler üretmeye devam ediyor.

90'lı yıllarda namaz kılan öğrencileri çarşaf çarşaf manşetlere taşıyan, yaşadıkları ülkenin yüzde 99'unun Müslümanlardan oluştuğunu akıllarına bile getirmeyen medya kuruluşları, son dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) hedef alıyor.

Cumhuriyet gazetesi, bu kez TSK komutanlarını manşete taşıdı.

MSB'YE HAC KONTENJANI RAHATSIZ ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan hac kontenjanından rahatsız olan gazete, 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.

Haberde, MSB tarafından 28 Mayıs'ta komutanlara kontenjan hakkında bilgi verildiği belirtiliyor.

Bu kapsamda bakanlığın kontenjandan yararlanmak isteyenlerin isim yazdırmasını istediği belirtilen haberde, emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer veriliyor.

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