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Medya

Muhalif hesaplar fena trollendi! ''İngiltere'de Erzurum sosisi'' videosu sahte çıktı

CHP'nin fondaş medyası, sözde gazeteciler ve sosyal medya tetikçilerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. 'İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor' başlıklı video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu ortaya çıktı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Muhalif hesaplar fena trollendi! ''İngiltere'de Erzurum sosisi'' videosu sahte çıktı
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CHP'liler, gazeteciler, akademisyenler, iktisatçılar İngiltere'deki bir markette kilosu 1,95 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisi videosunu hiç sorgulamadan paylaşarak trollendi. Videonun 3D modelleme yoluyla hazırlanmış bir trolleme ürünü olduğu, sahte görüntünün içerisinde ise "Erdoğan kazanacak" yazısının yerleştirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar

Sosyal medya platformu Twitter'da İngiltere'deki bir markette kilosu 1,95 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisi olduğu iddia edilen bir görüntüyü CHP'liler, gazeteciler, akademisyenler, iktisatçılar art arda paylaşarak "Erzurum'da vatandaş et kuyruğunda, Erzurum sosisi İngiltere'de ucuz" yorumları yaptı.

"İngiltere'deki Erzurum sosisi" videosu ise birçok kişi tarafından paylaşıldı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

TROLLENME ÜRÜNÜ!

Videonun 3D modelleme yoluyla hazırlanmış bir trolleme ürünü olduğu tespit edildi. Hatta video görüntüsüne "Erdoğan kazanacak" yazısının yerleştirildiği belirlendi.

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