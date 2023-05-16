Muhalif yazar Güven Bayar'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren Karadenizlilere hakaret etti

Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek tercihinin ne yönde olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan ezici bir üstünlükle çıksa da birinci tur için istenilen orana küçük bir farkla ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı.

Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen muhalefet cephesinde ise seçmene yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.

KARADENİZLİLERE HAKARET

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren deprem bölgesindeki vatandaşlara kin kusan CHP yandaşları, şimdi de Karadenizlileri hedef aldı.

T24 adlı muhalif sitede kalem oynatan Güven Bayar, yaptığı paylaşım ile Ordululara hakaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayar "Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!" ifadelerini kullandı.