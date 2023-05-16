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Medya

Muhalif yazar Güven Bayar'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren Karadenizlilere hakaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkmasını hazmedemeyen muhalefet cephesi seçmene kin kusmaya devam ediyor. Son olarak muhalif yazar Güven Bayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Karadenizlilere hakaret etti. Bayar'ın skandal sözlerine tepki yağdı.

16 Mayıs 2023 Salı 15:33 - Güncelleme:
Muhalif yazar Güven Bayar'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren Karadenizlilere hakaret etti
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Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek tercihinin ne yönde olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan ezici bir üstünlükle çıksa da birinci tur için istenilen orana küçük bir farkla ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı.

Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen muhalefet cephesinde ise seçmene yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.

KARADENİZLİLERE HAKARET

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren deprem bölgesindeki vatandaşlara kin kusan CHP yandaşları, şimdi de Karadenizlileri hedef aldı.

T24 adlı muhalif sitede kalem oynatan Güven Bayar, yaptığı paylaşım ile Ordululara hakaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayar "Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!" ifadelerini kullandı.

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