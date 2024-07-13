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Medya

NATO hayali kuran Ukrayna'ya kötü haber: Yönetmeliği canlı yayında açıkladı

Mustafa Daştan moderatörlüğünde 24 TV'de yayınlanan 'Doğrusu ne?' programına konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Ertekin, “Yönetmeliğe göre Ukrayna, topraklarında savaş bitmedikçe NATO'ya üye olamaz” dedi.

24 TV13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
NATO hayali kuran Ukrayna'ya kötü haber: Yönetmeliği canlı yayında açıkladı
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NATO 75. yıldönümünü kutlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO liderleri, zirvede Avrupa'nın güvenliği için ilk adımı attı. Washington'da imzalanan NATO sonuç bildirgesinde, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam bir Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönülmez yolda Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Peki, bu ifadeler öneri mi, yoksa gerçek bir siyasi ve stratejik hedef haline getirilmesi amaçlanan bir teklif mi? İşte tüm detaylar...

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Gazeteci Mustafa Ertekin, Mustafa Daştan moderatörlüğünde yayınlanan "Doğrusu ne?" programına konuk oldu. Konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ertekin, Ukrayna'nın topraklarında savaş olduğu müddetçe yönetmeliğe göre NATO'ya üye olamayacağını vurguladı.

"SAVAŞIN UZAMASINDA SORUMLU NATO"

Ukrayna topraklarında savaşın bu kadar uzamasının nedeninin NATO'nun açıklamalarından kaynaklandığını belirten Gazeteci Mustafa Ertekin, "Ukrayna savaşının bu kadar uzamış olmasının sebebi NATO oldu. NATO'nun Ukrayna'ya 'yanındayız' demeçlerinden sonra savaş daha da kızıştı. Rusya ile olan bölgedeki anlaşmazlığın temel sebebi de Rusya Federasyonu'nun sınırlarına NATO silahlarının yaklaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYE OLAMAZ"

Ukrayna'nın kanun ve yönetmeliklere göre NATO'ya alınamayacağının altını çizen Ertekin, "Geçtiğimiz zamanlarda İspanya ve Washington'dan Ukrayna'ya NATO'ya girmesi için destek geldi. Ancak NATO yönetmeliğine ve kanunlarına göre toprakları işgalde olan ülke zaten üye olamaz." dedi.

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