NATO 75. yıldönümünü kutlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO liderleri, zirvede Avrupa'nın güvenliği için ilk adımı attı. Washington'da imzalanan NATO sonuç bildirgesinde, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam bir Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönülmez yolda Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Peki, bu ifadeler öneri mi, yoksa gerçek bir siyasi ve stratejik hedef haline getirilmesi amaçlanan bir teklif mi? İşte tüm detaylar...

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Gazeteci Mustafa Ertekin, Mustafa Daştan moderatörlüğünde yayınlanan "Doğrusu ne?" programına konuk oldu. Konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ertekin, Ukrayna'nın topraklarında savaş olduğu müddetçe yönetmeliğe göre NATO'ya üye olamayacağını vurguladı.

"SAVAŞIN UZAMASINDA SORUMLU NATO"

Ukrayna topraklarında savaşın bu kadar uzamasının nedeninin NATO'nun açıklamalarından kaynaklandığını belirten Gazeteci Mustafa Ertekin, "Ukrayna savaşının bu kadar uzamış olmasının sebebi NATO oldu. NATO'nun Ukrayna'ya 'yanındayız' demeçlerinden sonra savaş daha da kızıştı. Rusya ile olan bölgedeki anlaşmazlığın temel sebebi de Rusya Federasyonu'nun sınırlarına NATO silahlarının yaklaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Mustafa Ertekin (@Mustafa_ertekin): Ukrayna savaşının uzamış olması aslında NATO silahlarıyla 'Ukrayna'nın yanındayız' demeçlerinden sonra gelişmiştir.#DogrusuNe pic.twitter.com/RXPrmo73xr — 24 TV (@yirmidorttv) July 13, 2024

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYE OLAMAZ"

Ukrayna'nın kanun ve yönetmeliklere göre NATO'ya alınamayacağının altını çizen Ertekin, "Geçtiğimiz zamanlarda İspanya ve Washington'dan Ukrayna'ya NATO'ya girmesi için destek geldi. Ancak NATO yönetmeliğine ve kanunlarına göre toprakları işgalde olan ülke zaten üye olamaz." dedi.