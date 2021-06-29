Odatv'den yalan habere komik açıklama

29 Haziran 2021 Salı 08:30 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 08:30

TRT için çekilen 15 Temmuz belgeselinde kullanılan silahları, "KADEM'e ait kız öğrenci yurdundan silahlar çıktı" diye haber yapan Oda TV'den ilginç bir gibi açıklama geldi. Açıklamada, "Gerçeğine birebir benzeyen silahlardan ve mühimmattan korkan vatandaşların korkusunu giderdik" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KADEM, "Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır" dedi. TRT de açıklamayla KADEM'i doğruladı.

KADEM'den yapılan açıklamada "Set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır. KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yalanları hız kesmiyor! Oda TV film setini 'cephanelik' diye servis etti

Selçuk Bayraktar, Odatv'nin yalan haberini fena ti'ye aldı