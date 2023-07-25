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Medya

İBB'den öğrencileri mağdur edecek karar! AK Partili Türkyılmaz: Uygulama hukuka aykırıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) skandal bir karara daha imza atarak öğrencilik statüsü biten İstanbulkart'lıların tam tarifeye dönüştürüldüğünü açıkladı. İBB'nin öğrencilere yönelik hukuka aykırı uygulaması tepkilerin odağı oldu. Öğrencilerin bu karar ile üzüleceğini ve mağdur olacağını ifade eden AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, 'Yeni uygulamaya göre bu düzenleme(İBB'nin daha önce aldığı karar) hukuka aykırı bir şekilde uygulanmıyor.' dedi.

25 Temmuz 2023 Salı 16:07 - Güncelleme:
İBB'den öğrencileri mağdur edecek karar! AK Partili Türkyılmaz: Uygulama hukuka aykırıdır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart ile ilgili sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaptı. İstanbulkart hesabından yapılan duyuruda öğrencilere seslenilerek "Öğrencilerin dikkatine; YÖK ve MEB'den alınan verilere göre öğrenci statüsü biten İstanbulkartlar bugünden itibaren tam tarifeye dönüştürülecektir" ifadeleri yer aldı.

Yüz binleri ilgilendiren İBB'nin bu uygulamasının ise hukuka aykırı olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz açıkladı.

"MECLİSTE ALMIŞ OLDUĞUMUZ KARAR..."

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, "Mecliste almış olduğumuz kararla; 'liseden mezun olup Üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin de 1 yıl süre işe bu kapsamda değerlendirilmesi...' şeklinde bir düzenlemeye gitmiştik. Yeni uygulamaya göre bu düzenleme hukuka aykırı bir şekilde uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

"VİZELEME İŞLEMLERİNİN 1 YIL YAPILMALI"

Türkyılmaz ayrıca vizeleme işlemine değinerek "Vizeleme işlemlerinin 1 yıl yapılması ve mezun olan öğrencilerin sosyal ve ekonomik olarak toparlanmasına müsaade edilmelidir. Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır" dedi.

"MECLİSTE ALINAN YÜZDE 40 İNDİRİMİ UYGULAMIYOR"

Mecliste alınan yüzde 40 öğrenci indirimi kararının da uygulanmadığını dile getiren Türkyılmaz, "Yine mecliste aldığımız yüzde 40 öğrenci indirim kararını hala uygulamayan İBB'nin bu uygulamaya büyük bir şevkle geçmesi ayrıca düşündürücüdür. Konuya ilişkin sağlıklı bir açıklama ve yeni bir değerlendirmeye acilen ihtiyaç var İstanbul Kart" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "HUKUKEN VERİLEN HAK GERİ ALINAMAZ"

Sosyal medyada ise öğrenciler İBB'ye tepkilerini dile getirmeye başladı. Birçok öğrenci yıl sonuna kadar İstanbulkart haklarının olduğunu, İBB'nin 24 Temmuz'da İstanbulkart'ı kullanan öğrencilerin kartlarının tam tarifeye çevirmesinin teknik olarak hukuksuz bir eylem olduğunu ifade etti. Ferdi Gürsoy isimli vatandaş "31 Aralık 2023 tarihine kadar kartınızı indirimli kullanabilirsiniz diyerek vizeleme yapıyorsunuz.

Sonra verdiğiniz hakkı alıp insanları mağdur ediyorsunuz. Bu şekilde yeni yapılacak düzenlemeler insanları mağdur etmeyecek şekilde yeni dönemlerde yapılmalıdır Ekrem İmamoğlu" şeklinde tepki gösterdi. Bilgehan Bil isimli vatandaş ise tepkisini dile getirip, "Yapılan teknik olarak hukuksuz. Vizeleme işlemi akbilin sene sonuna kadar kullanımına izin verir. Ya öğrencilere vizeleme parasını iade edersiniz ya da sene sonuna kadar o akbili kullanmalarına izin verirsiniz. Hukuken verilen hak geri alınamaz" diyerek İBB Çözüm Merkezi'ne yazdı.

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