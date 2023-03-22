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Medya

'Ömer Kokal ile Evvel Zaman' programı tv4 ekranlarında başlıyor

Eski Ramazan ayı gelenekleri ve tarihinin anlatıldığı sunuculuğunu; Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın üstlendiği ‘'Ömer Kokal ile Evvel Zaman' programı tv4 ekranlarında başlıyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
'Ömer Kokal ile Evvel Zaman' programı tv4 ekranlarında başlıyor
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Yüzyıllar boyunca seyyahlar, kadim başkentlerimiz; İstanbul, Edirne, Bursa ve İznik'e gelip izlenimlerini seyahatnamelerine yazmışlar. Bizler de bu kentlerin evvel zamanlarda nasıl göründüğünü, günlük yaşamlarını, Ramazan, bayram gibi özel günlerde neler yapıldığını onlardan öğreniyoruz.

Program boyunca söz konusu kentlerin en özel mekânlar birlikte gezilip, seyyahların onlar hakkında anlattıklarına kulak verilecek. Seyyahlarla birlikte başta şairler olmak üzere edebiyatçılar da rehberlik edecekler.

"Ömer Kokal ile Evvel Zaman" programı Ramazan ayı boyunca iftarda tv4 ekranlarında sizlerle birlikte olacak.

  • Ömer Kokal
  • Evvel Zaman

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