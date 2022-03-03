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  • Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Mart Cuma saat 20.00'de 24'te
Medya

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Mart Cuma saat 20.00'de 24'te

“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

3 Mart 2022 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:17
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Türkiye zincirlerini kırıyor. Dev projelerle devler liginde boy gösteriyor.

İnanç, plan, emek ve alın teri. Kısaca insan. Olan kadar olanın ardındakini de görebilmektir aslolan.

Ömer Özkök ile Böyle Oldu'da bu hafta, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki kilometre taşlarından biri, tamamı yerli ve milli imkanlarla üretilen haberleşme uydusu, TÜRKSAT 6A ele alınıyor.

Çalışmalar hangi aşamada?

Ateşleme ne zaman gerçekleşecek?

Uzay'da var olmak ne anlama geliyor?

Dev projede görev alanlar anlatıyor...

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" 4 Mart Cuma saat 20.00'de 24'te.

  • Ömer Özkök
  • 24 tv
  • Böyle Oldu

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