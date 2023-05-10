İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5147
  • EURO
    21,4083
  • ALTIN
    1276.04
  • BIST100
    4536.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Önce PKK, sonra FETÖ! 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'yı es geçmedi
Medya

Önce PKK, sonra FETÖ! 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'yı es geçmedi

Terör destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın desteğinin ardından Pensilvanya merkezli FETÖ'ye de göz kırptı. Sakarya mitingine konuşan Kılıçdaroğlu, 'KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak.' diye ifadeler kullandı. Tüm terör odaklarından destek alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı.' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Önce PKK, sonra FETÖ! 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'yı es geçmedi
ABONE OL

14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye bu pazar sandık başına gidecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarına oy verecek. Sık sık FETÖ'yle ilişkileri nedeniyle görevden alınan KHK'lılara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu yine benzer ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu bu kez daha iddialı konuştu.

FETÖ'CÜLERİ PAS GEÇMEDİ!

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşma yapan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada FETÖ'cülere umut dağıttı.

"KHK'LILARA HEM GÜNEŞİ HEM BAHARI GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, mitingde KHK'lılarla ilgili bir pankartı görünce "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN: 7'Lİ KOALİSYON TÜRKİYE'Yİ MAHVETME PROJESİDİR

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan sosyal medya üzerinden "Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı. Terör nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara baharı ve barışı getirecekmiş. Yeniden devlete sızdırmak için söz veriyor. 7'li koalisyon, Türkiye'yi mahvetme projesidir!" paylaşımında bulundu.

FETÖ'NÜN BAHARI KILIÇDAROĞLU!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında kullandığı 'Bahar' temasını geçtiğimiz dönemde teröristbaşı Fetullah Gülen de kullanmıştı. Teröristbaşı Gülen'in bahar göndermesi yaptığı konuşmada "Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar." ve "Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.