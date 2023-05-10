14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye bu pazar sandık başına gidecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarına oy verecek. Sık sık FETÖ'yle ilişkileri nedeniyle görevden alınan KHK'lılara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu yine benzer ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu bu kez daha iddialı konuştu.

FETÖ'CÜLERİ PAS GEÇMEDİ!

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşma yapan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada FETÖ'cülere umut dağıttı.

"KHK'LILARA HEM GÜNEŞİ HEM BAHARI GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, mitingde KHK'lılarla ilgili bir pankartı görünce "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN: 7'Lİ KOALİSYON TÜRKİYE'Yİ MAHVETME PROJESİDİR

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan sosyal medya üzerinden "Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı. Terör nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara baharı ve barışı getirecekmiş. Yeniden devlete sızdırmak için söz veriyor. 7'li koalisyon, Türkiye'yi mahvetme projesidir!" paylaşımında bulundu.

FETÖ'NÜN BAHARI KILIÇDAROĞLU!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında kullandığı 'Bahar' temasını geçtiğimiz dönemde teröristbaşı Fetullah Gülen de kullanmıştı. Teröristbaşı Gülen'in bahar göndermesi yaptığı konuşmada "Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar." ve "Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir." ifadelerini kullanmıştı.