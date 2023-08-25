ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Akdeniz'de TCG ANADOLU ile ortak tatbikat gerçekleştiren ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a, tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Selçuk Bayraktar'ı davet etti.

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, 24 TV yayınına bağlanarak Bayraktar'ın, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a davet edilmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Bayraktar'ı uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a davet eden Amerika'nın terör örgütlerini kollayan aynı Amerika olduğuna dikkat çeken Başbuğ, "Onu bir kenara koyalım. Çünkü Suriye'de Irak'ta halen teröre destek veren Türkiye'yi düşman gören ve müttefik gibi davranmıyor bir Amerika tablosu var ortada. Bu tablo hiçbir zaman da değişmeyecek. " dedi. Amerika ve Batı'nın bukalemun siyasetine vurgu yapan Başbuğ, "Amerika'nın hatta onunla birlikte hareket eden o diğer "vahşi Batı" diye adlandırdığımız cephenin önemli bir karakteristik özelliği var. Sizi bir engelleyemiyorlarsa, durduramıyorlarsa tam tersi sizinle birlikte hareket ediyormuş gibi veya sizden istifade etmek için birtakım bu bahsetmiş olduğu manevralarla size yanaşarak gene süreci yönetmek gibi bir niyet ortaya koyarlar." ifadelerini kullandı.

Başbuğ katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

Biz Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelede kararlılığı gösterince Amerika şöyle bir yaklaşımda bulundu. "Ortak bir karargah kuralım. "Bütün harekatı buradan yönetelim" dedi. Şanlıurfa'da bunun altyapısı hazırlandı. Amerikalılara yer verdik. Amerikalılara harekat merkezi yapsınlar diye alan tahsis ettik. Fakat aynı Amerika olduğunu görünce de biz işi sonlandırdık. Şimdi Amerika'nın en büyük taktiği bu tür olaylar dediğim gibi beyin göçünü gerçekleştirebiliyorsa ne ala. Ben Amerika'nın o projelerin öyle kendi öz kaynaklarıyla yapıldığı kanaatinde asla değilim. Hep beyin göçü hep transfer ve ondan sonra ortaya çıkan bir takım askeri ürünler. Şimdi Amerika bu açıdan Sayın Selçuk Bayraktar'a ve onun ekibine birçok defa yanaşmayı denedi.

Amerika'nın şeytan ile aynı sofrada kaşık sallayan bir ülke olduğunu kaydeden Başbuğ, "ABD, bu tür olaylarda sizi eğer durduramaz, sizi engelleyemezse bu sefer size yanaşarak sizinle birlikte yol almanın, sizinle birlikte ortak işler yapmanın önünü açmaya çalışır veya bu tür girişimlerde bulunur." dedi.