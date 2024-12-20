CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında yaptığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

Sözde gazeteci, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) 'IŞİD yapısı' dedi.

Yayında, devrik lider Beşar Esad'ın öncesi ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken Gürses, "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle TSK ve SMO'yu "terör örgütü yapısı" olarak nitelendiren Gürses, bölgedeki terör örgütü YPG/PKK için ise "Kürtler" ifadesini kullandı.

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