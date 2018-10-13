Reyting sonuçları 12 Ekim 2018 Gülperi mi Arka Sokaklar mı Kızım mı İstanbullu Gelin mi kim birinci oldu

Reyting sonuçları yayında mı? 12 Ekim 2018 Gülperi mi Arka Sokaklar mı İstanbullu Gelin mi kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 12 Ekim 2018 Cuma günü ekranlarda Arka Sokaklar, Gülperi, İstanbullu Gelin, Kızım yeni bölümleri yayınlandı. Peki reyting sıralamasında kim birinci? 12 Ekim reyting sonuçlarında hangi dizi daha çok izlendi? Geçen hafta kim birinci oldu? Reyting sonuçları yeniden alevlendi. Geçen hafta 5 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Cuma günü ekrana gelen diziler arasında Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaparken AB grubunda ise zirvenin sahibi İstanbullu Gelin oldu. Totalde Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar birinci, TV8'de ekrana gelen Kızım ikinci, Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi üçüncü oldu. AB grubunda ise İstanbullu Gelin birinci, Kızım ikinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

12 EKİM 2018 REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Cuma gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

5 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Cuma günü ekrana gelen diziler arasında Arka Sokaklar Total'de zirveyi kaparken AB grubunda ise zirvenin sahibi İstanbullu Gelin oldu.

Totalde Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar birinci, TV8'de ekrana gelen Kızım ikinci, Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi üçüncü oldu.

AB grubunda ise İstanbullu Gelin birinci, Kızım ikinci, Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

İŞTE TOTAL'DE İLK ÜÇ PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR

2 KIZIM

3 GÜLPERİ

İŞTE AB'DE İLK ÜÇ PROGRAM

1 İSTANBULLU GELİN

2 KIZIM

3 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

11 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarında Bir Zamanlar Çukurova açık ara farkla birinciliği üstlenmiştir.

TOTAL

AB

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.