Reyting sonuçları yayında 4 Ekim 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı birinci kim oldu

Reyting sonuçları açıklandı. 4 Ekim Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu? Dizi severler reyting sonuçlarını merak ediyor. En çok hangi dizi izlendi? 4 Ekim 2018 reyting sonuçlarında TOTAL sıralama nasıl? AB reyting sıralaması merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye yarışında reyting sonuçlarına göre ilk sırayı geçen haftanın galibi Bir Zamanlar Çukurova aldı. Dizi sezonun açılması ile artan rekabette 4 Ekim Perşembe gecesi ikinci Bizim Hikaye oldu. Avlu dizisi ise sıralamada dördüncü sırada yer aldı. ATV’de Bir Zamanlar Çukurova reytingleri FOX TV’de Bizim Hikaye Star TV’de Avlu reyting sonuçları araştırılıyor. Geçen hafta 27 Eylül reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele devam etti. AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 24.17 share alarak birinci, Bizim Hikaye 16.69 share alarak ikinci, Avlu 15.95 share alarak üçüncü oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor.. İşte güncel reyting sonuçları ve sıralaması...

4 Ekim reyting sonuçları

Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye yarışında reyting sonuçlarına göre ilk sırayı geçen haftanın galibi Bir Zamanlar Çukurova aldı. Dizi sezonun açılması ile artan rekabette 4 Ekim Perşembe gecesi ikinci Bizim Hikaye oldu. Avlu dizisi ise sıralamada dördüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB

AVLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bundan sonra yalnızca ailen, kocan ve çocuğun için yaşayacaksın!"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI (27 EYLÜL2018)

27 Eylül reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele devam etti. AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 24.17 share alarak birinci, Bizim Hikaye 16.69 share alarak ikinci, Avlu 15.95 share alarak üçüncü oldu.

TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.