Reyting sonuçları 8 Ekim Söz, Çukur, Yasak Elma ve Koca Koca Yalanlar kim birinci oldu? Dizi severler 8 Ekim 2018 reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Pazartesi reytinglerine göre kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? Dünkü reyting sonuçları sıralaması nasıl? Özellikle Çukur ve Yasak Elma, Söz dizileri arasında büyük çekişme var. Ekranlara damgasını vuran programlar belli olacak. 8 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre dizilerin reyting yarışı bakın nasıl sonuçlandı? Geçen haftaki reyting sonuçlarına bakacak olursak; Totalde Çukur zirvede yer alırken, ikinci sırada Söz dizisi, üçüncü sırada ise Çukur özet bölümü yer aldı. AB grubunda ise Çukur birinci ve ikinci sırayı kapattı. Zirvedeki dizinin özet bölümü ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise haber bültenlerinin de şampiyonu olan Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı. Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTİNG SONUÇLARI 8 EKİM 2018

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

REYTİNG SONUÇLARI GEÇEN HAFTA NASILDI? (1 EKİM 2018)

Ekim ayının ilk reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralamasında Çukur birinci, Söz ikinci oldu. Yasak Elma altıncı sırada yer alırken, Ege’nin Hamsisi ise 11. sırada yer aldı. Pazartesi akşamları Show TV'de Çukur, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de Söz dizileri yayınlanıyor. Yeni sezonda da başarılı yapımlar heyecanla takip ediliyor. Birçok dizinin aynı saatlerde ekrana geldiği pazartesi gününün reyting şampiyonu ise Çukur dizisi oldu. Çukur'u ikinci sırada Söz takip ederken Yasak Elma dizisi ise 4'üncü sıradan takip etti.

SOSYAL MEDYADA DA BİRİNCİ OLDU

İzlenmenin yanı sıra Çukur dizisi dün akşam Twitter'da TT listesinde yer aldı. İzleyiciler #çukurheryerde etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #çukurheryerde etiketi Twitter'da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK ÜÇ SIRA

1 CUKUR

2 SOZ

3 CUKUR (OZET)

İŞTE AB GRUBUNDA İLK ÜÇ SIRA

1 CUKUR

2 CUKUR (OZET)

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

7 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Pazar günü ekrana gelen yapımlar arasında Savaşçı dizisi Total'de zirveyi kaparken AB grubunda ise zirvenin sahibi TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye oldu.

Totalde Savaşçı birinci, Elimi Bırakma ikinci, O Ses Türkiye üçüncü oldu.

AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Elimi Bırakma ikinci, Savaşçı üçüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.