Roket saldırısının ardından İsrail'i yanıltan gelişme! 24 TV ekibi olaya yakından tanıklık etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 14. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

GAZZE SALDIRILARIN GÖLGESİNDE MESCİD-İ AKSA'DA 2. CUMA



24 TV Muhabiri Ayçiçek, "Hain saldırılar devam ederken artık ikinci cuma namazını bekliyoruz. Kudüs'te Mescidi Aksa'da geçen hafta şuna tanıklık etmiştik. Mescidi Aksa'ya hemen hemen kimsenin girişine izin verilmemişti. Mescidi Aksa'ya giremeyen Filistinliler yollara seccadesini sermiş, o noktada namaz kılmaya çalışmışlardı. Ancak İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Onlara biber gazları ve plastik mermilerle saldırdı İsrail polisi ve ardından da Kudüs sokaklarında hareketli anlar yaşanmıştı. Bu hafta da aslında Mescidi Aksa'ya büyük bir kalabalığın gitmesi bekleniyor. Ancak bu noktada İsrail polisi Mescidi Aksa'ya girişlere izin verecek mi? Cuma namazı için kaç kişi girebilecek? Bunu ilerleyen saatler aslında gösterecek" dedi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI



Sınır hattının son derece hareketli olduğunu ifade eden Ayçiçek, "Önce yoğun bir bombardımana tanıklık ettik. Bizler bulunduğumuz noktadan Gazze'deki binaları dahi seçebiliyorduk ancak Gazze'nin kuzeyine o kadar yoğun bir bombardıman gerçekleştirildi ki dün Gazze'nin üzeri tamamen toz bulutlarıyla kaplanmıştı ve toz bulutlarından başka bir şeyi görmek uzunca bir süre mümkün olmadı. Bu yoğun saldırının ardından da Hamas roketlerle karşılık vermeye başladılar. Roketlerden birisi yayın yaptığımız yerin yaklaşık 100-150 metreye yakınına isabet etti. Ardından aslında son günlerde İsrail ve Hamas güçleri arasında çatışmalar yaşanmadığı yönünde bilgiler paylaşılıyordu İsrail güçleri tarafından ancak çok yakınımızda çatışma seslerini duyduk. Sanıyoruz ki o noktada Hamas güçleri ve İsrail askerleri arasında bir çatışma yaşandı" ifadelerini kullandı.