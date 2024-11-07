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Medya

RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), gündüz kuşağı programları başta olmak üzere yayın yasaklarına uymayan kanallara üst sınırdan para cezası uyguladı.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ceza
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RTÜK, haftalık olağan toplantısında gündüz kuşağı programlarını değerlendirdi. Yayıncılık ilkelerini ihlal eden gündüz kuşağı programları nedeniyle 7 kanala üst sınırdan para cezası uygulandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen 12 kanala üst sınırdan idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 6 kanaldaki haber programlarındaki ihlaller için üst sınırdan müeyyide kararı verildi. Üst Kurul, 2 kanala da usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza uyguladı.

RTÜK'ün önümüzdeki dönemde dizilerin aile yapısına verdiği zararlar konusunda somut adımlar atacağı belirtildi. Bu çerçevede şiddeti özendirici sahneleri içeren bölümlerle ilgili kapsamlı bir inceleme yapılarak, bu konuda hazırlanan uzman raporlarının kısa sürede Üst Kurul gündemine getirileceği öğrenildi.

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