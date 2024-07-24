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Medya

RTÜK'ten ''Sosis Partisi: Gıdatopya'' isimli sapkın animasyona inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım ile ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatıldığını açıkladı.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
RTÜK'ten ''Sosis Partisi: Gıdatopya'' isimli sapkın animasyona inceleme
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RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor" ifadesini kullandı.

Şahin, Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkın tepkisini çektiğine dikkat çekerek" Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.

  • Sosis Partisi: Gıdatopya
  • RTÜK
  • inceleme

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