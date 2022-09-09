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Medya

Rus televizyonundaki tartışma canlı yayına damga vurdu: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Rus televizyonunda yaşanan Türkiye tartışması canlı yayına damga vurdu. Türkiye düşmanlığı yapan Maksim Yusin'e tepki gösteren Rus uzman Kulikov, 'Türkiye'ye ihtiyacımız var' dedi.

Star Gazetesi9 Eylül 2022 Cuma 11:29 - Güncelleme:
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Rossiya-1 TV kanalına katılan Rus uzmanların Türkiye tartışması canlı yayına damga vurdu.

Rus siyaset bilimci Maksim Yusin'in Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımıyla kazandığı Karabağ savaşının sona ermesinin Rusya için iyi bir gelişme olmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yı Sovyet sonrası coğrafyada sıkıştırdığı iddiasına Rus uzman Dmitriy Kulikov, sert tepki gösterdi.

RUS TELEVİZYONUNDA TARTIŞMA: TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR

Yusin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarını reddeden Kulikov, Türkiye'nin egemenliği için savaştığını ve Rusya'nın bunu desteklediğini belirtti.

Kulikov, "Bizim komşumuz olarak kendi çıkarlarına göre hareket eden egemen bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Evet, komşuluk ve diğer ilişkiler açısından egemen Türkiye'nin bazı çıkarları bizim çıkarlarımızla çatışıyor. Bu doğru. Bunu tartışıyoruz. Ama aynı zamanda herkesin bizimle aynı anda hemfikir olmasını istiyoruz. Bu imkansız." dedi.

Kulikov, Yusin'in Rusya ve Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için mücadele ettiği yönündeki sözlerine de katılmadı.

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