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Medya

SAVTEK Dergi temmuz sayısı çıktı!

Savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanında gündemi şekillendiren SAVTEK Dergi, Temmuz 2025 sayısıyla okuyucularını selamlıyor. Savunma sanayiinden yapay zekâya, askeri stratejilerden uluslararası güvenliğe kadar pek çok başlığı kapsamlı biçimde ele alan SAVTEK, Milli üretim vizyonundan tarihî dönüm noktalarına, stratejik gelişmelerden teknolojik atılımlara kadar pek çok konuyu derinlemesine inceliyor.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 12:25 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi temmuz sayısı çıktı!
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Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı birliklerini geleceğin harp sahasına hazırlıyor. SAVTEK Temmuz sayısında, zırhlı araç modernizasyon projeleri, yerli ve milli üretim süreçleri, yeni nesil koruma teknolojileri ve mobilite çözümleri detaylı biçimde ele alınıyor. Kara platformlarında artan yerlilik oranı ve teknolojik kabiliyetler, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeler derinlemesine inceleniyor.

GÖKTEKİ GÜÇ YERLİ MOTOR: TEI

Türkiye'nin havacılıkta dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürüttüğü yerli motor geliştirme projeleri, TEI'nin öncülüğünde büyük bir ivme kazanmış durumda. SAVTEK bu ay, jet motorlarından turboproplara, insansız hava araçları motorlarından gaz türbinlerine kadar uzanan geniş yelpazeyi inceliyor. SAVTEK bu ay TEI'nin Ar-Ge vizyonu, üretim kapasitesi ve küresel rekabet gücü tüm yönleriyle masaya yatırıyor.

15 TEMMUZ: HÂKİMİYET MİLLETİN

Bu ay SAVTEK'te, darbe girişiminin savunma sistemlerine etkisi, TSK'nın yeniden yapılanma süreci, sivil-asker ilişkileri ve güvenlik konseptindeki dönüşüm detaylandırılıyor. Demokrasiye sahip çıkma refleksi ve stratejik dersler kapsamlı biçimde işleniyor.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI: KARDEŞLİK HUKUKU

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yılında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini savunmadaki kararlılığı, harekâtın askeri boyutu, diplomatik etkileri, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki stratejik kardeşlik bağı ve günümüzün güvenlik mimarisi içindeki yeri bu ay SAVTEK Dergi'de ele alınıyor.

SAVTEK Dergi'nin Temmuz sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Temmuz sayısı tüm bayilerde!

  • savunma sanayii
  • milli üretim
  • uluslararası güvenlik

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