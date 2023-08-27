Seçim hezimetinin nedenini itiraf eden İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına rakip aday

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma sonrası İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İYİ PARTİ, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ



TV100'de katıldığı programda konuşan Usta, yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına yeni aday çıkarabileceklerini söyledi.

USTA, SEÇİM HEZİMETİNİN SEBEBİNİ İTİRAF ETTİ



Usta, bir önceki seçim döneminde 600 oy aldığı bölgede oylarının 20'ye düştüğünü söyleyerek, "Biz kendi hatalarımızın bedelini kendi oy kaybımızla ödedik. Bizim tavırlarımızdan dolayı cumhurbaşkanı adayında oy kaybı olduğunu söylemek yanlış olur. Bu seçim niye kaybedildi? Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Samsun'da bizim karşımıza her yerde terör meselesi çıktı. Adam 'ben fakirim' dedi ama 'vatan elden gitmesin diye AK Parti'ye oy vereceğim' dedi. Tek başıma 600 oy aldığım köyde bizim oyumuz 20'ye düştü. Vatandaşa sordum 'Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" dedi.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ



Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde İmamoğlu ve Yavaş'a yüklenerek, "Milletin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımıza ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi" ifadelerini kullandı.

