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Medya

Sedef Kabaş canlı yayındaki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı

Sözde gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan sözde gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

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