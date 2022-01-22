DHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan sözde gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Sözde gazeteci Kabaş'tan küstah sözler! Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti